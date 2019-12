Di Angela Strano

“Felici di leggere”, questo il titolo del progetto sull’importanza della lettura promosso per gli alunni delle seconde classi della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Delianuova, dalle docenti Lidia Leuzzi e Soccorsa Librandi; proprio in attuazione di questo progetto, si è svolto, presso i locali della scuola secondaria di primo grado, lo spettacolo di burattini organizzato dalla docente esperta esterna del progetto, Marinella Gioffré. Sono stati coinvolti nella preparazione dello spettacolo, quattro alunni della prima classe della scuola media, Rosa Iaria, Maria Giovanna Licastro, Angelo Frisina e Raffaele Guadagnino. Era presente allo spettacolo la dirigente scolastica Rosalba Sabatino la quale si è detta entusiasta dell’attività svolta e si è complimentata con l’esperta esterna e con i ragazzi, ricordando loro, in più, l’importanza della lettura e di progetti di questo tipo. La professoressa Gioffré si è ispirata, nel realizzare lo spettacolo, a: “I colori delle emozioni” della scrittrice Anna Llenas, dato che il progetto sulla lettura si incentrava su questa tematica. “Il teatro di animazione”, ha detto l’esperta, “è un importante sussidio didattico sia per il fascino che i burattini e le marionette esercitano sui bambini, che per l’incidenza psicologica che hanno nella formazione della personalità promuovendo lo spirito di gruppo, allenando la fantasia, sperimentando una nuova chiave espressiva”. Per realizzare lo spettacolo sono stati utilizzati vari strumenti: burattini, foulard delle emozioni, balletti, musiche specifiche, il libro e il paracadute ludico. Molto entusiasti i piccoli alunni che hanno assistito all’evento.