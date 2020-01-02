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Calabria
 

Deteneva artefizi pirotecnici senza autorizzazione, alla duplicazione illegale di cd-rom Denuciato un uomo che aveva un laboratorio in casa. VIDEO

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TRANQUILLO E INDISTURBATO AVEVA ALLESTITO UNA BANCARELLA SUL LUNGOMARE DI CATANZARO LIDO CONCIRCA 42.000ARTIFIZI PIROTECNICI DI LIBERA VENDITA SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE COMUNALE.INIZIA COSI’, ALLA VIGILIA DEL CAPODANNO, L’OPERAZIONE DEI MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA DEL COMANDO PROVINCIALE DI CATANZARO, CHE POI HANNO ESTESO IL CONTROLLO SU UN FURGONE E SU UN AUTOVEICOLO PRESENTI SUL POSTO E RICONDUCIBILIALL’IMPROVVISATO COMMERCIANTE, UN CATANZARESE DI 36 ANNI. AL LORO INTERNO, LE FIAMME GIALLE DEL GRUPPO DI CATANZARO RINVENIVANO DIVERSE BATTERIE DI FUOCHI D’ARTIFICIO CHE,PER LA LORO PERICOLOSITA’, DOVUTA ALL’ELEVATO CONCENTRAMENTO DI MASSA ATTIVA (NEC), POTEVANO ESSERE VENDUTE ESCLUSIVAMENTE, PREVIA IDENTIFICAZIONE DELL’ACQUIRENTE, PRESSO ATTIVITA’ COMMERCIALI AUTORIZZATE QUALI LE ARMERIE. ACCERTATA LA FLAGRANZA DI REATO,I FINANZIERI ESTENDEVANO LE OPERAZIONI DI CONTROLLO ANCHE PRESSO IL DOMICILIO DEL SOGGETTO, ALL’INTERNO DEL QUALE,IN UN GARAGE,VENIVANO RINVENUTI OLTRE 50 KGDI FUOCHI DELLA STESSA SPECIE.MA LE SORPRESE NON FINIVANO QUI: ALL’INTERNO DI UNA STANZA DELL’ABITAZIONE, INFATTI, VENIVA RINVENUTONR.1COMPUTER, NR.11MASTERIZZATORI E NR.1.580CD-ROM GIA’ DUPLICATI, DEBITAMENTE CONFEZIONATI CON RELATIVE COPERTINE DEGLI ALBUM, PRONTI PER ESSERE COMMERCIALIZZATI.UN VERO PROPRIO LABORATORIO INFORMATICO, LA CUI UNICA FINALITA’ERA LA DUPLICAZIONE ABUSIVA DI CD-ROM MUSICALI

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