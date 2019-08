Diamante, evade dai domiciliari arrestato dai carabinieri

Nella tarda mattinata di sabato 17 agosto 2019, a Buonvicino, i militari della Stazione Carabinieri di Diamante hanno arrestato per evasione C.A. di 51 anni, pregiudicato del luogo, in atto sottoposto agli arresti domiciliari nel comune di Buonvicino.

I fatti risalgono alle ore 12:30 circa quando i militari, durante un normale controllo alle persone sottoposte a misure restrittive, si sono presentati presso l’abitazione dell’arrestato non trovandolo al suo interno. Immediate le ricerche del soggetto, sono state impiegate diverse pattuglie su tutto il territorio di competenza della Compagnia Carabinieri di Scalea, che è stato rintracciato nel vicino comune di Maierà mentre percorreva tranquillamente le vie di quel centro. Lo stesso ai militari ha fornito delle giustificazioni ritenute poco plausibili e pertanto è stato condotto in Caserma per gli accertamenti del caso.

Informata la Procura della Repubblica di Paola, il prevenuto è stato dichiarato in stato di arresto. Nel corso dell’udienza per rito direttissimo presso il Tribunale di Paola, svoltasi nella mattinata di oggi 19.08.2019, l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato tradotto nuovamente agli arresti presso il proprio domicilio.