Con ordinanza n. 11 del 9 luglio 2020 la Città Metropolitana di Reggio Calabria dispone la chiusura della SP 1 in direzione di Terranova Sappo Minulio, nel tratto compreso tra “la fabbrica di mattoni e “il bivio per Molochio”, dal 13 luglio al 1 agosto 2020.

Come si legge nell’ordinanza perché “si stanno realizzando i lavori della Pedemontana della Piana di Gioia Tauro tratto Delianuova-Cinquefrondi II° stralcio primo lotto”.

Il tutto al fine di cosentire la realizzazione della rotatoria prevista nel progetto della Pedemontana.

L’idonea segnaletica stradale a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale sarà a cura dell’impresa esecutrice dei lavori.