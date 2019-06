Dissesto finanziario, conferenza sindaci Asp Reggio Calabria "Sul tavolo c'è il destino dell'azienda e quello della salute dei cittadini"

Riceviamo e pubblichiamo

Il Presidente pro tempore ing. Giuseppe Salvatore Meduri, sindaco di Melito, ha convocato per il 12 Giugno il Comitato di Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, presso Palazzo Alvaro, che avrà come oggetto la proposta di dissesto dell’Azienda emanata dai Commissari Straordinari con DCS 298 del 06 Giugno 2019. Abbiamo atteso il regolare svolgimento delle elezioni in alcuni dei comuni della provincia per poter avere la maggior rappresentanza del territorio possibile: il tema è di quelli davvero scottanti perché sul tavolo c’è il destino dell’Azienda e quello della salute dei cittadini. Verranno discusse le istanze che provengono da tutti i territori rappresentati sui temi della garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza, la riorganizzazione dei presidi ospedalieri provinciali, l’avvio delle Case della Salute di Scilla e Siderno, la riqualificazione del Dipartimento Emergenza Urgenza SUEM 118, l’implemento della Medicina preventiva ed l’abbattimento delle liste d’attesa, l’attuazione dell’Atto Aziendale, lo sblocco dei concorsi per assunzione del personale: problematiche contro cui combattono, stoicamente, ogni giorno i sindaci della nostra provincia, quali primi garanti della salute dei loro cittadini. Al più presto sarà convocata la Conferenza dei Sindaci per l’elezione dei due componenti mancanti l’integrazione dei due componenti mancanti nel comitato di Rappresentanza per l’area dello Stretto e per l’area Alto Jonico.