Cresce l’attesa per il match che domani pomeriggio vedrà impegnate Cittanovese e Palermo sul terreno del “Morreale – Proto” di Cittanova. Per la gara – fischio di inizio fissato per le ore 15,00 – è previsto sugli spalti il pubblico delle grandi occasioni, in una cornice di assoluta festa e di sana aggregazione. Un momento dall’importante coefficiente di spettacolo, capace di stimolare concetti come l’identità e la voglia di riscatto di un intero territorio.

I biglietti per la partita potranno essere acquistati anche nella giornata di domenica:

Dalle ore 9,00 alle ore 12,00 presso lo stabilimento Stocco&Stocco di Cittanova.

Dalle ore 13,30 presso il botteghino dello stadio.

“Ci accingiamo a vivere una nuova pagina di grande calcio a Cittanova – ha sottolineato il Presidente giallorosso Girolamo Guerrisi – e siamo certi che anche questa volta il paese, i tifosi e l’intero mondo calcistico cittadino sapranno rispondere nel migliore dei modi. Cittanova è luogo di accoglienza, di valori e di condivisione positiva. Sarà una straordinaria giornata di sport”.