“La storia dei democratici cristiani in Italia”. Questo il tema del convegno che si svolgerà domenica, con inizio alle ore 10.30, presso il T-Hotel di Lamezia Terme, organizzato dall’Udc Calabria.

Il tema del convegno è centrale per il partito che sta affrontando la delicata campagna elettorale per il rinnovo del governo regionale.

«Recuperare le nostre radici – ha detto il segretario calabrese Francesco Talarico – è essenziale per dare forza al progetto di ricostruzione di una casa dei moderati che sappia essere punto di riferimento per i cittadini calabresi e italiani».

Al convegno, insieme al segretario Talarico, ci saranno il segretario nazionale Lorenzo Cesa, nuovamente presente nella nostra Regione a dimostrazione dell’impegno e dell’attenzione con cui sta seguendo il percorso intrapreso dall’Udc Calabria negli ultimi anni, e i candidati dell’Udc al Consiglio regionale.

Ad impreziosire il dibattito la testimonianza di Maria Fida Moro, figlia primogenita del compianto Aldo Moro e già senatrice della Repubblica, che ripercorrerà la storia dei democratici cristiani in Italia con un sguardo alle prospettive future, attingendo all’esperienza di vita unica avuta accanto ad una delle figure di maggiore statura della politica italiana.