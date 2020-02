Nelle carte dell’inchiesta denominata dalla DDA di Reggio Calabria “Eyphemos” che ha portato all’arresto di 65 persone. C’è una parte che riguarda il consigliere regionale Domenico Creazzo, finito agli arresti domiciliari con l’accusa di scambio elettorale politico-mafioso, in cui si parla di documenti riservati per colpire l’ex governatore ed ex sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Scopelliti ed i suoi uomini. E forse, creando finanche problemi di natura giudiziaria qualora non avesse avuto il sostegno elettorale?

Chi gestisce le fila dell’elezione è il fratello di Creazzo, Antonino detto “Nino”, il quale ha a più riprese incontri e contatti con esponenti apicali della consorteria mafiosa degli Alvaro. Ed è proprio lui a discutere del sostegno elettorale che gli uomini di riferimento dell’ex governatore calabrese dovrebbero dare e, tra le altre cose si legge che Scopelliti avrebbe anche inviato i suoi saluti.

La ragione del sostegno emerge dal fatto che, come scrive il giudice, “Domenico Creazzo disponesse di dati e documenti che, ove resi pubblici, avrebbero fortemente danneggiato sotto il profilo giudiziario Scopelliti e i suoi più fidati collaboratori, creando problematiche di natura giudiziaria”, e inoltre, “Creazzo aveva disponibilità di informazioni segrete e riservate, il cui mancato ‘uso’ era funzionale ad ottenere il sostegno elettorale”.

Il giudice continua affermando che potrebbe trattarsi, ma è una supposizione, “che potesse trattarsi di qualcosa di cui Creazzo era venuto a conoscenza in ragione del vecchio incarico ricoperto nelle forze dell’Ordine”.

Di seguito l’estratto delle intercettazioni fra Antonino Creazzo, fratello del consigliere regionale di Fratelli d’Italia e Domenico Alvaro:

Creazzo: Tutti questi di, di Scopelliti! Tutti questi di Scopelliti tutti con Mimmo sono!

Alvaro: Scopelliti quale?

Creazzo: Del presidente! Tutto

Alvaro: Ah

Creazzo: Il gruppo

Alvaro: Sì sì

Creazzo: di Scopelliti

Alvaro: Sì quelli che…

Creazzo: Tutti con Mimmo

Alvaro: Erano con lui!

Creazzo: Sai come lo rispettano che manco i cani!

Alvaro: Ma lui, Scopelliti che fine…

Creazzo: Però Mimmo si è comportato bene!

Alvaro: Ha fatto? Con i domiciliari è?

Creazzo: Sì! E Mimmo si è comportato bene! Sono andati a ringraziarlo tutti! E gli ha detto che gli manda… gli hanno detto “Ti ringrazia pure il presidente!” però…

Alvaro: Ma ormai è fuori da tutto lui? No?

Creazzo: Mimmo aveva tutte le carte per, per

Alvaro: A Nino

Creazzo: incularli a tutti e non gli ha fatto niente!

Alvaro: Non è fuori da tutte cose?

Creazzo: Sì! Ma il gruppo ce l’ha! Ha quelli che non l’hanno abbandonato mai, gli sono rimasti sempre vicino!

Alvaro: Eh bravo!