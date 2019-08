Si è svolta questa mattina nei locali della Struttura Operativa Complessa di Medicina Interna del Presidio Ospedaliero di Polistena la donazione di un Computer Only one da parte del Rotaract Club Nicotera Medma. La consegna è avvenuta alla presenza del Presidente dott. Alessandro Sorrenti, del Segretario dott. Giovanni Ruggero e della dott.ssa Chiara Nasso. A ricevere la donazione il direttore della medicina Interna, dott. Francesco Nasso, che, dopo aver ringraziato, ha speso parole di apprezzamento e incoraggiamento per quanto il Rotaract Club Nicotera Medma sta svolgendo nell’ambito del sociale del nostro territorio.