I Carabinieri della stazione di Santa Cristina d’Aspromonte hanno tratto in arresto GANGEMI Rocco 54enne che, nel corso di un controllo svolto dai militari dell’Arma, non è stato trovato presso la propria abitazione dove era sottoposto alla detenzione domiciliare in conseguenza di una condanna emessa a suo carico proprio a seguito di un’altra evasione. Sono quindi scattate le ricerche dell’uomo, che i Carabinieri hanno trovato in un terreno agricolo che lo stesso, in violazione degli obblighi ai quali era sottoposto in virtù della condanna comminatagli, era intento a coltivare fuori dagli orari autorizzati.