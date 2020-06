Gravissimo lutto per Rino Gattuso. E’ morta la sorella 37enne dell’allenatore del Napoli. La donna aveva accusato un malore lo scorso 3 febbraio a Gallarate ed era stata ricoverata in ospedale. Gattuso aveva disertato la conferenza dopo la gara Napoli-Sampdoria per raggiungere la sorella, sottoposta ad intervento d’urgenza.