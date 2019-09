I Vigili del fuoco di Reggio Calabria, nella giornata di ieri, sono stati impegnati in due incendi in abitazione. Il primo è avvenuto nella tarda mattinata quando alla sala operativa dei Vigili è giunta la richiesta di intervento per un incendio che stava interessando una casa sita in via Vecchia Pentimele di Reggio Calabria. Prontamente dalla sala operativa venivano inviate sul posto una squadra oltre ad una autobotte di rincalzo. Giunti sul posto i Vigili hanno iniziato a spegnere l’incendio che coinvolgeva due ripostigli al pian terreno avendone ragione in poco tempo e limitando i danni ai soli materiali depositati. Il secondo intervento, invece, è avvenuto a Bagnara sul Corso Garibaldi dove, nel primo pomeriggio, la squadra di Palmi e quella del Distaccamento Volontario di Bagnara sono state impegnate nello spegnimento di un incendio sviluppatosi al pian terreno di un edificio a due piani. Anche qui il pronto intervento dei Vigili del fuoco ha permesso di spegnere l’incendio limitando i danni alle suppellettili dell’appartamento. In entrambi gli incendi il pronto intervento dei Vigili è valso a limitare i danni agli ambienti interessati dalle fiamme evitando che l’incendio si estendessero agli immobili limitrofi.