Ci sono due casi positivi di Coronavirus a Palmi. Lo comunica il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio in un video Facebook. Da quanto si apprende che si tratta di due cittadini rientrati nei giorni scorsi dall’Emilia Romagna.

Da ciò che si apprende, è stata attivata la task force comunale per isolare i soggetti imponendo la quarantena obbligatoria.

Il sindaco afferma nel suo video di non scendere nel panico e nell’allarmismo, “ma l’emergenza non è finita. Il virus è ancora presente e dobbiamo essere responsabili. L’attenzione è molto calata e non va bene”.

(GiLar)