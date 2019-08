Due scuolabus in disuso sono stati distrutti da un incendio che si è sviluppato ieri pomeriggio nella frazione di Castiglione Marittimo, nel comune di Falerna. Gli automezzi erano parcheggiati in una zona all’interno di un campo sportivo dove si trovano alcuni automezzi di proprietà del Comune. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, con il supporto di una autobotte. Le fiamme, che inizialmente hanno interessato arbusti ed incolto, si sono estese verso i veicoli in sosta che sono andati distrutti. I vigili del fuoco hanno estinto il rogo evitando il propagarsi delle fiamme ad altri automezzi e a mezzi di movimento terra situati a poca distanza. Sul posto anche i Carabinieri che hanno avviato le indagini sull’accaduto.