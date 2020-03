Durante i giorni scorsi, e precisamente nella mattinata del 12 marzo 2020, i militari della Stazione di Soriano Calabro unitamente a quelli della Stazione di Arena e della Sezione Radiomobile di Serra San Bruno, venivano contattati da un privato cittadino che riferiva telefonicamente di aver subito il furto di un autocarro. Nella circostanza, lo stesso riferiva di aver rinvenuto l’autocarro in C.da Marolacco, agro del Comune di Gerocarne.

I Carabinieri, quindi, giunti sul posto, iniziavano le operazioni al fine di meglio comprendere la dinamica dei fatti. Nella nottata, alcuni ignoti, avevano asportato l’autocarro da una ditta con sede in Borgia ma, il proprietario della ditta, si era accorto degli strani movimenti, ed in contatto costante con il 112, inseguiva, a distanza, gli ignoti malfattori prima di arrivare in c.da Marolacco di Gerocarne ove l’autocarro veniva parcheggiato e nascosto in una radura ivi presente.

I militari, quindi, mentre eseguivano la perquisizione della zona circostante per rinvenire utili elementi volti a ricostruire l’evento e ad individuare gli ignoti autori, notava che un’autovettura con a bordo due soggetti, si era fermata a distanza ed osservava i movimenti dei militari. L’autovettura in questione veniva, di fatto, prontamente bloccata dai militari e perquisita; i due non adducevano alcuna motivazione idonea a giustificare la loro presenza sul luogo, in considerazione del fatto che, comunque, non erano originari della zona. La successiva perquisizione personale e veicolare consentiva di rinvenire validi elementi per dimostrare che gli stessi erano lì presenti per modificare parti dell’autocarro provento di furto (targa e vernici per cambiare il colore dello stesso). A bordo dello stesso autoveicolo sono stati anche rinvenuti due assegni, ciascuno dell’importo di 7000 euro, denunciati come smarriti nell’aprile 2019 a Gioia Tauro. I due soggetti, un 49enne originario di Palmi ed un 40enne originario di Catanzaro, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per il reato di furto aggravato e ricettazione.