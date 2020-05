IL CORDOGLIO DI DEMETRIO BATTAGLIA CONFARTIGIANATO

Un altro pezzo di storia politica della nostra città va via . E’ morto , il prof. Francesco Messina “Ciccio” per tutti , amici , avversari politici e soprattutto per i cittadini. Era la politica carica di umanità quella che incarnava , Messina . Uomo che viveva l ‘impegno in “ mezzo alla strada “ a contatto quotidiano con i problemi e i drammi piccoli o grandi che fossero della gente semplice. Quella politica, che spesso i salotti della città o gli pseudointellettuali definivano clientelare ma che invece era attenzione costante verso i bisogni di tanta gente esclusa dai processi decisionali e dai circuiti amministrativi, perché periferica . La risoluzioni di tante piccole questioni erano tasselli di un mosaico che componevano l’insieme del bene comune. Io mi ritrovai giovane consigliere comunale alla fine degli anni ottanta seduto accanto a Lui nell’aula del consiglio comunale della città di Reggio. Non lo conoscevo e come tutti i giovani avevo una certa diffidenza verso la vecchia classe dirigente del mio partito. La diffidenza , sparì quasi subito e diventò una lunga e consolidata amicizia e stima vera consolidata negli ultimi trenta anni. Il prof. Messina , capiva prima degli altri gli umori e le esigenze della collettività e in epoca nella quale non esistevano i sondaggi con straordinaria lucidità anticipava gli eventi elettorali. Non era l’uomo della “ teoria “ è stato l’antesignano uomo del “ fare “. Rappresentando una spina nel fianco per quella politica che privilegiava ore e giorni di riunione , per decidere o spesso per non decidere e soprattutto per quella burocrazia che rimandava o opprimeva il cittadino che non aveva nel suo biglietto da visita un titolo da esibire o meglio non aveva nessun biglietto da visita . Ciccio Messina era anche un uomo di grande cultura. Quella cultura scolastica di cui erano dotati i vecchi studenti del liceo classico ma possedeva anche e soprattutto una immensa cultura ancorata al pensiero del cattolicesimo popolare e alla cultura della vita sviluppata quotidianamente ; qualità che associate ad una viva intelligenza gli consentivano di affrontare con ironia e leggerezza anche i problemi amministrativi più complessi. Le citazioni latine che caratterizzavano i suoi interventi o i suoi dialoghi non erano sfoggio di erudizione che pure aveva , ma servivano da un lato a sintetizzare le questioni e spesso anche a sdrammatizzare le discussioni politiche che in quegli anni erano vere ed aspre. Ciccio era un fervente Cattolico , il Signore sicuramente l’avrà accolto nelle sue braccia.

