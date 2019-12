Mercoledì 18 dicembre 2019 alle ore 20,00, presso la Chiesa Parrocchiale Maria SS delle Grazie, si è tenuta la XXIII edizione del Concerto di Natale proposto dagli alunni della Scuola Secondaria di I grado dell’ Istituto Comprensivo ” F. Sofia Alessio-N. Contestabile” di Taurianova. Non si poteva scegliere un luogo più bello, suggestivo e rievocativo, nel quale proporre l’ esecuzione di un concerto di Natale: il “cuore” di una Chiesa Parrocchiale. Luogo di incontro, riflessione e formazione dove si incrociano storie, esperienze personali legate alla vita e alla fede di ognuno, luogo privilegiato nel quale vivere il senso più autentico del Natale… E i protagonisti? Tantissimi ragazzi: il coro e l’ orchestra diretti dai docenti Daniele Ciullo, Vincenzo Zindato, Vincenzo Modafferi, Daniele Schirripa e dalle docenti M. Cristina Murdica e M. Josè Fava.

Il risultato? Veramente straordinario: voci, suoni, parole perfettamente coordinati, frutto di un lavoro di “squadra” nel quale, come ha sottolineato la Dirigente, prof.ssa Maria Nicolosi, sono emerse la dedizione, la passione e il “piacevole coinvolgimento” dei docenti nella realizzazione dell’ evento, ma soprattutto la competenza professionale, frutto di un’ esperienza ventennale dedita alla formazione dei ragazzi, che attraverso la musica e il canto riesce a raggiungere e includere anche gli studenti meno motivati e partecipi. Un connubio di forze perfetto che ha coinvolto e emozionato il pubblico che, numeroso e attento, ha gremito i locali della chiesa parrocchiale. E il Concerto? Una entusiasmante sequenza di brani in lingua italiana e in lingua inglese che hanno allietato i presenti, ma anche un’ occasione per riflettere proposta con la semplicità e la spontaneità tipica dei ragazzi. Non è stato infatti “solo” un concerto: a dare senso a tutta la manifestazione sono stati i momenti conclusivi. Un gesto esemplare proposto dai ragazzi: l’offerta di alimenti per i più bisognosi della Parrocchia, un gesto che ha commosso il parroco, don Mino Ciano, sempre disponibile a sostenere queste “occasioni” di crescita e formazione per grandi e piccoli . Un momento bellissimo proposto dalla prof.ssa Stefania Sorace: la lettura di un riflessione di Don Tonino Bello dedicata alla Vergine Maria, che è la patrona di Taurianova. L’ esecuzione de “La Vergine degli angeli”, l’inno religioso che chiude l’Atto II de “La forza del destino” di G. Verdi, interpretato magistralmente dalle prof.sse M. Cristina Murdica e M. Josè Fava. Cosa si può chiedere di più a un concerto di Natale?