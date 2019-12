“Sono uscita fuori grazie al fato e questo dimostra che non c’è volontà di potere nella nostra proposta”, asserendo poi che è «pronta a diventare presidente della Regione, con una squadra perfetta che cambierà il pronome ‘io’ in ‘noi’».

Stamani a Lamezia, la presentazione della candidatura a presidente della Regione della parlamentare di Forza Italia Jole Santelli.

L’aspirante governatore, affiancata da tutti gli esponenti che formano il centrodestra, ha approfittato pure per presentare anche l’alleanza che la sosterrà in questa sfida che terminerà il 26 gennaio prossimo, giorno delle elezioni. Dal commissario regionale della Lega Cristian Invernizzi, Wanda Ferro per Fratelli d’Italia e da Franco Talarico per l’Udc.

“La parola che vogliamo cancellare è speranza perché ci dà l’immagine di una Calabria disperata che vogliamo respingere”, oltre al fatto che non vuole parlare di legalità “perché la legalità è una precondizione della politica”.

Parlando di Mario Occhiuto, “ex amico” e suo ex vicesindaco al Comune di Cosenza, la parlamentare azzurra dice, “Occhiuto? Io conoscevo un altro Mario. Non rispondo nulla, quello che ho visto in questi giorni è un altro Mario”.

Mario Occhiuto ha già iniziato la corsa anche lui per la stessa carica di governatore della Calabria che nei fatti spacca in due il centrodestra, vista pure l’uscita del fratello Roberto da Forza Italia.

La macchina elettorale è partita e ora si rimane in attesa della decisione di Mario Oliverio se ritirerà la sua candidatura (cosa probabile) per andare uniti contro il centrodestra e poi si può dire che i giochi elettorali sono fatti. Intanto gli uniici candidati sicuri sono oltre la Santelli e Occhiuto anche Pippo Callipo per il centrosinistra e Carlo Tansi, l’ex capo della Prociv calabrese.

Rimaniamo in attesa delle decisioni del “fato” e su cosa ci riserverà il futuro in questa Regione.