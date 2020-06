“Le parole con cui EasyJet si è rivolta alla Calabria sono pesantissime e non possono lasciarci indifferenti. Si tratta degli stereotipi peggiori con cui siamo chiamati, da classe dirigente di una Regione dal grande potenziale, a combattere quotidianamente: la brutta immagine data dalla descrizione fornita dalla nota compagnia aerea ha pesantissime ripercussioni sulla considerazione della Calabria nel mondo”. Lo afferma, in una nota, l’on. Francesco Cannizzaro (Forza Italia).

“Ho apprezzato la pronta modifica avvenuta sul sito della compagnia e la richiesta delle scuse, ma intanto avevo già posto il tema all’attenzione dell’ENAC e credo che l’unico modo per scusarsi davvero con i calabresi sia incrementare i voli e i collegamenti con la Calabria, investendo sull’Aeroporto di Reggio, pubblicizzando la nostra terra oltre i confini nazionali”.