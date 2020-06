La Calabria, quella dei Bronzi di Riace, delle gesta di Ulisse scritte nell’Odissea di Omero, la leggenda di Scilla e Caridi? Come anche del matematico Pitagora da Samo, fondatore di una delle più importanti scuole di pensiero dell’umanità? La Calabria, quella culla della cultura nata dalla Magna Grecia? Ma no, siamo impazziti? Noi siamo invece la terra della coppola e della lupara associata ai terremoti, dei disgraziati abbandonati da Dio. Così è per la compagnia aerea “EasyJet” che nel suo sito, proprio nella sezione “Ispirami”, c’è scritta una di quelle terribili stravaganterie che riuscirebbero a fregare anche il peggior cazzaro del pianeta.

Leggete, ma non tremate, manteniamo la calma:

“Per un assaggio autentico della vivace vita italiana, niente di meglio della Calabria”, e fino a qui ci siamo, ma il bello arriva dopo, “Questa regione soffre di un’evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti – e la mancanza di città iconiche come Roma o Venezia capaci di attrarre i fan di Instagram”. Mica cotiche? Vi rendete conto, che siamo una regione che non ha difetti, ma solo cose belle che ci rendono “vivaci”. Pensate un po’ quale fortuna abbiamo e non lo sapevamo. Meno male che ci ha pensato EasyJet (sic!).

Ma non finisce eh, continua (indegnamente e senza vergogna), “Ma se cerchi un piccolo assaggio della dolce vita, senza troppi turisti, allora sei nel posto giusto. Raggiungi le città costiere della costa tirrenica per spiagge sensazionali e mai affollate. Arrampicati fino alla città di montagna di Morano Calabro per panorami mozzafiato e case bizzarre costruite su cime, che dovrai vedere per credere. Potrai essere tra i pochi turisti a conoscere e apprezzare veramente i tre spettacolari parchi nazionali di questa regione”. Ah finalmente, questo sì che è parlare chiaro.

Ma la domanda nasce spontanea, oltre alle “belle paroline” che mi andrebbe di scrivere, le quali ometto per mero pudore, ma chi ha scritto questa porcherie, siamo sicuri che non faccia uso di qualche sostanza a base di “coglionaggine” acuta? Vergognarvi no eh e, magari inginocchiarvi a chiedere scusa?