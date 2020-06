Eccezionale: il lupo bagna le zampe nel mare del Salento – Video

Gli avvistamenti si susseguono ma gli ultimi due documentati nelle scorse ore da pescatori dilettanti sulle spiaggie leccesi hanno a dir poco dell’incredibile: il lupo già ripetutamente avvistato nel Salento oggi si fa sorprendere mentre si bagna le zampe sulla battigia e cammina incuriosito sulla riva incurante della presenza umana mentre i fortunati testimoni si invitano “a non guardarlo negli occhi”. L’altro che risale nella giornata di ieri, arriva da Laghi Alimini, località idruntina, registrato sulla sabbia del lido Due Mori. Nel video, il lupo sembra inizialmente padrone della spiaggia: osserva, scruta, passeggia. Poi forse un rumore lo impaurisce. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, associazione che tra le prime ha segnalato la ritrovata presenza della specie, si tratta di una ulteriore prova inconfutabile che questo canide selvatico scomparso si sia ripreso a fatica i suoi spazi e che la fortuna di averlo ritrovato deve indurci alla massima cautela per la sua tutela e protezione. Ecco il video: https://youtu.be/7AVo1U_t-Lw