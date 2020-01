Soprese ed esclusi negli eletti per il nuovo consiglio regionale per la Calabria targato Jole Santelli. Nella circoscrizione Sud il pieno è di Fratelli d’Italia che elegge due consiglieri, il partito della Meloni ha il vicepresidente del Parco d’Aspromonte Domenico Creazzo (8.033) e l’uscente Peppe Neri (7.378), nella scorsa legislatura con l’ex governatore Oliverio nel centrosinistra, “transfugo” in questa tornata nel centrodestra.

Forza Ialia con la riconferma di Giovanni Arruzzolo (8.649) e Domenico Giannetta (6.483). Invece per l’Udc c’è il consigliere comunale Nicola Paris, con 6.058 voti. Infine approdano per la Casa della Libertà Pietro Crinò (4.222), nipote dell’ex consigliere Pietro.

Non ce la fa Mimmo Battaglia per il Partito Democratico che si presenta solo con l’ex presidente del consiglio regionale Nicola Irto e con un consigliere della lista “Io resto in Calabria”, Marcello Anastasi (1.072 voti).

Per le altre circoscrizioni alcuni transfughi non ce la fanno come Mauro D’Acri, come non entra nemmeno Gentile. Così come non ce la fanno l’ex sindaco di Taurianova Roy Biasi (2052 voti) per la Lega arrivato per qualche centinaio di voti dopo Tilde Minasi (2.288) e nemmeno Giuseppe Mattiani (7.728 voti) che nonostante la buona affermazione di voti non entra in consiglio regionale. L’ex sindaco di Oppido Mamertina Domenico Giannetta che con l’elezione della Santelli dovrebbe subentrarle come parlamentare, anche se l’ipotesi che possa rimanere consigliere regionale non sarebbero avventate.

Di seguito i nomi degli eletti al termine degli scrutini per l’elezione del Presidente della Regione Calabria e per la composizione del Consiglio Regionale. Entra ovviamente in consiglio anche il candidato Presidente Pippo Callipo

Forza Italia – 5 eletti

1. Gianluca Gallo (CS)

2. Antonio De Caprio (CS)

3. Domenico Tallini (CZ)

4. Domenico Giannetta (RC)

5. Giovanni Arruzzolo (RC)

Lega – 4 eletti

1. Pietro Santo Molinaro (CS)

2. Clotilde Minasi (RC)

3. Filippo Mancuso (CZ)

4. Pietro Raso (CZ)

Fratelli d’Italia – 4 eletti

1. Luca Morrone (CS)

2. Filippo Maria Pietropaolo (CZ)

3. Giuseppe Neri (RC)

4. Domenico Creazzo (RC)

Santelli Presidente – 2 eletti

1. Pierluigi Caputo (CS)

2. Vito Pitaro (CZ)

Casa delle Libertà – 2 eletti

1. Baldo Esposito (CZ)

2. Giacomo Crinó (RC)

UDC – 2 eletti

1. Giuseppe Graziano (CS)

2. Nicola Paris (RC)

PD – 5 eletti

1. Mimmo Bevacqua (CS)

2. Carlo Guccione (CS)

3. Nicola Irto (RC)

4. Luigi Tassone (CZ)

5. Libero Notarangelo (CZ)

Io resto in Calabria – 3 eletti

1. Graziano Di Natale (CS)

2. Francesco Pitaro (CZ)

3. Marcello Anastasi (RC)

Democratici Progressisti – 2 eletti

1. Giuseppe Aieta (CZ)

2. Flora Sculco (CZ)