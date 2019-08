Visto che la questione del “Caso Falleti” è “(ri)tornata di moda”, in attesa dell’udienza del 19 settembre p.v., dove tra gli altri lo stesso ex capogruppo del PD, stavolta in veste di indagato, dovrà essere interrogato dal PM Giulia Pantano. Per sgomberare ogni benché minimo dubbio come testata giornalistica, in virtù della nostra totale imparzialità, che come sempre non abbiamo mai guardato in faccia a nessuno, ci preme raccontare alcuni stralci di episodi inerenti all’indagine giudiziaria in essere che ci riguardano.

Nel “verbale di sommarie informazioni testimoniali” datato 5 settembre 2017 alle ore 18.06, “Avanti al sottoscritto Sost. Procuratore della Repubblica Dr.ssa Giulia Pantano, assistita dal

Carabiniere Andrea La Perla è presente Scionti Fabio”, a pagina 2 il sindaco di Taurianova dichiara che: “Voglio dire che gli attacchi alla mia figura politica avvengono anche tramite media locali o testate giornalistiche on line tipo “approdo news”. Tra i soggetti che spesso criticano in maniera veemente l’operato della mia Giunta vi è Viola Loredana, dipendente del Comune che però è da 1 anno e mezzo assente per motivi di salute ed è la compagna di Romeo Domenico.

Lo stesso Romeo spesso ricorreva a comunicati stampa, sempre sulla testata di “approdo news”, in

cui diffamava il mio operato, facendo paragoni con la sua pregressa attività sindacale”.

Ciò si denota dalle sue dichiarazioni che questa testata compreso editore (che non ha mai rinnegato di aver votato per Fabio Scionti), e tutta Redazione sono stati sempre imparziali e non accettano lezioni di moralità da nessuno. Detto ciò, continueremo a riportare le notizie per dovere e rispetto solo ed esclusivamente per i nostri tantissimi lettori. Visto che Approdonews oramai è considerato in Calabria dai dati Auditel e Audipress, nei primi cinque giornali on line calabresi più letti.