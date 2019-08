La Cittanovese mette a segno un colpo di qualità assoluta. Nella mattinata di oggi, la Società giallorossa ha ufficializzato l’ingaggio del forte centrocampista classe ’96 Andrea Tripicchio, proveniente dal Crotone.

Il calciatore, cresciuto nel settore giovanile dei pitagorici, vanta nel suo curriculum esperienze in Serie B (Crotone) e due campionati di Serie C con Reggina e Casertana. Un palmares di tutto rispetto che vale da biglietto da visita prestigioso per il prossimo campionato interregionale.

Tripicchio, di ruolo mezzala, può ricoprire con profitto anche la zolla del trequartista. La sua velocità di visione e la qualità tecnica ne fanno un top player per la categoria.

“Arrivo a Cittanova con motivazioni importanti e assolutamente convinto della bontà del progetto – ha affermato il calciatore -. Conosco mister Ivan Franceschini e sono certo che, insieme a lui, il gruppo farà grandi cose per Società e tifosi”.

Soddisfatta la Società, che ha inteso formulare il benvenuto al neo acquisto augurandogli: “Una stagione esaltante e ricca di soddisfazioni. Con l’arrivo di Tripicchio mettiamo a segno un colpo decisivo per il potenziamento dell’organico. La rosa a disposizione del mister è assolutamente all’altezza della sfida che ci siamo posti e siamo fiduciosi per la stagione che sta per iniziare. Il mercato, comunque, non è ancora chiuso. Rimaniamo attenti alle opportunità che si presenteranno da qui a settembre. Sappiamo quali sono gli interventi da fare e, a condizioni ragionevoli, li faremo. Questa Società sta facendo sacrifici enormi per dare continuità al progetto sportivo giallorosso. I tifosi ci stiano vicini e sostengano questo percorso”.

La Calcio Cittanovese comunica di aver acquisito le prestazione sportive del calciatore classe ’00 Dario Neri, in uscita dal Gallico Catona.

Il difensore centrale, nato a Palermo, nonostante la giovane età vanta un’esperienza, maturata con le maglie di Reggina, Gallico e Marsala. Con l’arrivo di Neri, la Cittanovese potenzia notevolmente il proprio parco under.