Di Luigi Longo

L’obiettivo del settore giovanile e’ quello di far crescere i ragazzi all’interno della propria struttura per diversi anni. La filosofia e’ chiara: il settore giovanile e’un investimento e una colonna portante del club.

Il progetto settore giovanile dovrebbe essere sullo stesso livello della prima squadra. Non puo’ esistere un top team senza un vivaio di prima fascia. Questo perche’ il settore giovanile deve essere un vero e proprio serbatoio dal quale attingere per creare la rosa della prima squadra, oltre il piacere e la passione nel vedere passo dopo passo la formazione dei propri giocatori piuttosto di comprarli gia’ fatti. Bisogna investire ancora piu’ risorse,sia economiche sia umane. Il settore giovanile non deve essere visto come un punto di partenza o un trampolino per fare carriera oppure fare favori agli amici degli amici di un allenatore, deve mettersi al servizio e a disposizione del giovane per prepararlo ad affrontare un domani,il salto nel mondo professionisti. L’allenatore deve sapere svillupare ed incrementare le abilita’ di prestazioni dei suoi giocatori. Pertanto essi devono come avete ben compreso dalle mie parole, e’ di fondamentale importanza saper giudicare ed osservare un ragazzo. I giovani giocatori che fanno parte di un settore giovanile si devono poter allenare in un ambiente ottimale su tutti i punti di vista, che possa permettere loro di realizzarsi: valide competizioni, allenamenti dico per tutti. Per concludere che un apprendimento ottimale deve prevedere di: tutti i ragazzi devono poter perseguire obiettivi calcistici…per rimanere al Sant’Agata ci sono stati in questi anni crescita e risultati (senza soldi) buoni….basta guardare un po’ indietro…ad un anno addietro…la Berretti che vince il campionato…gli allievi ai Playoff…ora qualche ben pensante dirà…nel mondo giovanile non contano i risultati…il grande Totò diceva …”ma mi faccia il piacere”… Insomma “non bisogna fare di tutta l’erba un fascio” nel calcio come nella vita vale sempre.