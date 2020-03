Effetto Coronavirus, nave da crociera MSC Opera con 2000 passeggeri

La nave da crociera MSC Opera posta in quarantena al largo della costa greca, dopo che a bordo è stato costatato un caso di infezione da coronavirus. A far scattare le misure di protezione è stato all’origine un passeggero, risultato sabato positivo al virus Covid-19. Sono 2000 i passeggeri imbarcati, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. La nave rimane in quarantena mentre naviga verso Corfù.