Per Di Maio è una sconfitta pesante, e lo è anche nelle proporzioni, circa il 70% dei votanti ha bocciato l’idea della “pausa elettorale” e il risultato non potrà non pesare negli equilibri interni. La bocciatura, infatti, è arrivata sotto il fuoco incrociato della feroce opposizione dei territori, ma anche della fronda interna, della quale fanno parte anche gli ex ministri Danilo Toninelli e Barbara Lezzi. Il simbolo lanciato da Beppe Grillo sarà quindi, contro il volere del suo capo politico, sulle schede elettorali delle regionali a gennaio. Ma ci sarà in una situazione delicatissima. Intanto per un risultato che nessuno si aspetta incoraggiante potrebbe avere profonde ripercussioni enanche sull’equilibrio di governo.

La fronda interna contro il ministro degli esteri in Calabria è nutrita. Adesso bisogna capire se il movimento proporrà la candidatura di Aiello a governatore oppure sostenere un uomo del Pd, nei prossimi giorni capiremo un po’ di piu.