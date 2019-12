Elezioni regionali 2020, Aiello, “Lotterò perché i giovani rimangono in Calabria”

Lotterò con tutte le mie forze, come politico, come professore universitario e come cittadino calabrese, perché non si emigri, NON SI FUGGA più dalla Calabria per causa della ‘ndrangheta e delle connivenze.

Stamani sono stato a Vibo Valentia, alla manifestazione a sostegno della magistratura e delle forze dell’ordine, che con la recente operazione “Rinascita Scott” ci hanno consegnato spazi di democrazia da occupare con coscienza e responsabilità.

A Vibo ho visto soprattutto l’ENERGIA e la volontà dei ragazzi, che sono la nostra speranza. Il loro entusiasmo mi ha caricato, e io ve lo voglio trasmettere tutto.