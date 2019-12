Elezioni regionali 2020: Calabria al voto, chi vincerà?

Il 26 gennaio 2020 sarà utilizzata, per la seconda volta, la legge elettorale approvata dal consiglio regionale calabrese dell’11 settembre 2014. La suddetta legge prevede che

il sistema elettorale calabrese è un proporzionale con premio di maggioranza. Il Consiglio regionale è composto da 30 seggi, compreso il seggio assegnato al Presidente della Giunta regionale. L’80% dei seggi del Consiglio regionale (24) è ripartito proporzionalmente in 3 circoscrizioni: Cosenza, Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, Reggio Calabria. Per essere ammessi alla ripartizione dei seggi le liste (sia coalizzate che non coalizzate) devono superare il 4% dei voti a livello regionale, mentre le coalizioni di liste l’8%. I restanti 6 seggi sono assegnati alle liste che appoggiano il Presidente eletto qualora queste non raggiungano il 50% dei seggi (ovvero 15 su 30) nel riparto proporzionale. Altrimenti, se la coalizione raggiunge o supera il 50% dei seggi, ottiene un premio dimezzato, di 3 seggi. Qualora la coalizione vincente non raggiunga i 16 seggi (il 55%) perfino dopo l’assegnazione del premio intero, è prevista l’’attribuzione di questi seggi aggiuntivi togliendoli da quelli attribuiti alle liste di opposizione. L’elettore dispone di due voti, uno per il candidato Presidente e uno per una lista provinciale. Qualora l’elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato collegato a quella lista. Non è prevista la possibilità di esprimere un voto disgiunto. L’elettore può inoltre esprimere una sola preferenza per un candidato della lista prescelta.

I ventiquattro seggi da eleggere con il proporzionale sulla base di liste circoscrizionali, sono così ripartiti tra le singole circoscrizioni elettorali della Calabria:

1) Circoscrizione elettorale NORD – Cosenza – n. 9 seggi; 2) Circoscrizione elettorale CENTRO – Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia – n. 8 seggi; 3) Circoscrizione elettorale SUD – Reggio Calabria. n. 7 seggi.

Per la Presidenza della Regione Calabria al momento i nomi ufficializzati sono quelli di:

● Jole SANTELLI per la coalizione di centro-destra,

● Filippo ‘Pippo’ CALLIPO con la coalizione di centro-sinistra,

● Francesco AIELLO Movimento 5 Stelle.

● Carlo TANSI con “Tesoro Calabria”,

● Giuseppe NUCERA con “La Calabria che vogliamo”,

● Francesco DI LIETO con il Codacons.

ed ancora,

● Gerardo Mario OLIVERIO, intende correre con una lista civica per un secondo mandato,

● Francesco “Ciccio” TALIA del Partito comunista (in corso la raccolta delle firme per poter presentare le liste)

La presentazione delle liste dei candidati con la documentazione richiesta e le candidature alla carica di Presidente – liste provinciali e liste regionali -, dovrà avvenire rispettivamente presso la cancelleria del tribunale presso il quale ha sede l’Ufficio centrale circoscrizionale, e la cancelleria della Corte d’appello del capoluogo della medesima regione presso la quale è costituito l’Ufficio centrale regionale, dalle ore 8 alle ore 20 del 27 dicembre e dalle ore 8 alle ore 12 del 28 dicembre