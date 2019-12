Era prevedibile la candidatura di Pippo Callipo mette in crisi il movimento 5 stelle. Callipo e De Masi stanno tessendo la rete delle relazioni all’interno del partito di Di Maio. Di una cosa, siamo certi Callipo , per scendere in campo un mezzo impegno di una parte dei deputati calabresi ed oltre del M5S ce l’ha in tasca. Insieme a Callipo e De Masi ci saranno il Pd , Italia Viva, la lista civica di Mimmo Gattuso ed altri movimenti civici. Delle sardine nessuna novità, ma qualcosa a breve può succedere. Sul fronte Oliverio la novità più importante l’appoggio di Sculco a Crotone. Oliverio è un grande calcolatore e se intuisce che non ha nessuna speranza di poter arrivare alla meta desiderata un accordo tattico con il Pd lo troverà. D’altronde tutti sono a conoscenza che la divisione nel centro sinistra spalanca la vittoria del centro destra. Mario Oliverio è conosciuto per essere un grande calcolatore, se capisce che non ha nessuna possibilità di arrivare alla vittoria o in alternativa al secondo posto , troverà una strada insieme a Nicola Adamo per far pesare i propri voti a Callipo e nel Pd nazionale facendo una lista civica in grado di essere la più votata per eleggere più consiglieri regionali . Rinviando i conti interni all’interno del Pd a dopo il voto.