Elezioni regionali, Giovanni Nucera: ” Io sono con Mario Oliverio”

Sono veramente allibito, nel constatare che in un momento cruciale della vita democratica e amministrativa della nostra Regione si parli di tutto, tranne che di politica.

Perché se la discussione fosse politica il PD dovrebbe spiegare ai calabresi come mai , dopo aver governato come forza di maggioranza, la Regione Calabria per 5 anni, averne condiviso e difeso le scelte di governo fatte, non sia in prima fila a continuare a difenderle, non facendo tesoro, stupidamente, degli obiettivi che insieme alle forze del centrosinistra, sono stati raggiunti.

Sempre, continuando a ragionare politicamente, dovrebbero spiegare ai calabresi , i consiglieri , gli assessori e le alte cariche istituzionali del PD, che sono stati accanto al Presidente ed a questa maggioranza, fino ad oggi, come mai oggi, a pochi giorni dalle elezioni si defilano.

Ed ancora, come mai nessuno risponde alla richiesta del Presidente Oliverio di fare tutti un passo indietro, per scegliere un candidato che sia effettivamente unitario

Ed invece la discussione è fatta sulle persone, in un clima intorbidito ad arte con personalismi e ricatti.

Chiedo una discussione politica, sui cinque anni trascorsi e su come tutto il Centrosinistra unito sia riuscito a riportare la Calabria alla normalità.

Spostando, quindi il dibattito sui progetti, sostituendo con i contenuti della politica, questi metodi raccapriccianti delle offese e del fango che fino ad oggi hanno permeato questa discussione.

Solo così, si può raggiungere quell’unita che tutti auspichiamo.

Fino a quando questo non sarà fatto, io sarò al fianco di Mario Oliverio.