A causa di alcuni intoppi burocratici, che stiamo ancora provando a risolvere, la lista composta dal Movimento 10 idee per la Calabria e dai Verdi potrebbe non essere presente ufficialmente al fianco di Pippo Callipo per le elezioni regionali del 26 gennaio prossimo. Al di là della questione meramente amministrativa e degli aspetti formali della vicenda, però, il nostro impegno politico rimane immutato e saremo comunque al fianco di Callipo per dare un respiro nuovo alla Calabria. Non a caso il Movimento 10 idee, composto da personalità del mondo civico e sociale, ha lavorato tanto fin dall’inizio affinché un imprenditore del valore di Pippo Callipo decidesse di offrire il suo coraggio a un progetto di cambiamento concreto che, evidentemente, è già diventato realtà con la presentazione delle liste. Nessun intoppo burocratico, dunque, potrà fare venire meno il nostro impegno e la nostra voglia di riscattare questa terra vilipesa e offesa che finalmente, con uomini come Pippo Callipo, sta trovando il coraggio rialzarsi.

Domenico Gattuso