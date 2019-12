Elezioni regionali, Mauro D’Acri: “Io lavoro per l’unità del centro sinistra “

Ho già letto su Facebook la smentita da parte dei colleghi Aieta e Mirabello della notizia, pubblicata stamani su alcune testate giornalistiche on line, in relazione ad un presunto loro abbandono della coalizione di centrosinistra che sostiene Mario Oliverio a candidato presidente della Regione.

Allo stesso modo trovo imprecise le parole espresse nei miei riguardi.

Ho condiviso un percorso di governo che ha attivato una difficile ma evidente azione riformatrice.

Tuttavia, in questa fase, il mio impegno va nella direzione e nella ricerca continua dell’unità delle forze di centrosinistra. È un dialogo complesso e i tempi sono stretti. Ma tutti, dico tutti, dobbiamo fare uno sforzo perché si arrivi a una sintesi.