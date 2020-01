Non ha bisogno di presentazioni, poiché con la sua esperienza, la sua passione civile, il suo impegno politico è stata capace negli anni di farsi conoscere ed apprezzare da sempre più larghi strati della popolazione. Il suo nome costituisce garanzia di cambiamento e il suo ritorno in campo rappresenta la svolta epocale per il riscatto del nostro territorio.

Pasqualina Straface, già Sindaco di Corigliano Calabro e consigliere provinciale, inaugurerà sabato 4 gennaio, alle ore 18.00, in Via Nazionale (accanto Atelier Scaramuzzo), nel centro di Corigliano Scalo, la propria segreteria elettorale in vista dell’importante appuntamento del prossimo 26 gennaio, data nella quale i cittadini calabresi saranno chiamati alle urne per il rinnovo del Consiglio Regionale.

Pasqualina Straface è candidata alla carica di consigliere regionale nella lista civica “Jole Santelli Presidente” a sostegno dell’onorevole Jole Santelli, candidata per la coalizione di Centrodestra alla Presidenza della Regione Calabria. L’apertura della segreteria di Pasqualina Straface si configura come un punto d’incontro e confronto per quanti intendono condividere l’avvincente “scommessa” di portare Pasqualina Straface all’interno della massima assise regionale quale naturale espressione della città di Corigliano Rossano, per la quale tanto si è spesa nel corso della sua attività politico-istituzionale senza mai lesinare tempo ed energie, dell’intero comprensorio della Sibaritide e di tutto il territorio della provincia di Cosenza.

La cittadinanza è perciò invitata a partecipare sabato 4 gennaio, alle ore 18.00, in via Nazionale a Corigliano Scalo, per sostenere Pasqualina Straface e affiancarla all’insegna dell’unità e della coesione in questa esaltante “sfida”, poiché la sua elezione sarà la vittoria di tutto il popolo.