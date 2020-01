In vista delle elezioni regionali in Calabria, che si terranno il 26 gennaio, Trenitalia ha previsto sconti per gli aventi diritto al voto e residenti fuori dal comune elettorale che intendano usufruire dei servizi ferroviari per raggiungere i rispettivi luoghi di residenza.

Quando e come usufruire dello sconto

L’assessorato regionale informa che Trenitalia applicherà uno sconto del 30% su tutti i servizi interregionali (treni Freccia e Intercity) e del 60% sui quelli regionali. Per avvalersi della riduzione, i biglietti dovranno essere acquistati direttamente presso le biglietterie di Trenitalia, esibendo la scheda elettorale.

Il viaggio di andata è previsto fino a 10 giorni prima del 26 gennaio 2020, mentre per il viaggio di ritorno si può usufruire dell’agevolazione fino al 5 febbraio 2020.

Per i residenti all’estero che intendessero tornare in treno il periodo temporale varia da un mese prima della data del voto per l’andata, un mese dopo per quello di ritorno.