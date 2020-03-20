Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
      Menu
      Torna su

      Torna su

       
      Calabria
       

      Emergenza Coronavirus, 900 mascherine sequestrate donate a due ospedali La Guardia di Finanza consegna al "Pugliese Ciaccio" e all'ospedale di Lamezia Terme i dispositivi

      Emergenza Coronavirus, 900 mascherine sequestrate donate a due ospedali La Guardia di Finanza consegna al "Pugliese Ciaccio" e all'ospedale di Lamezia Terme i dispositivi
      Testo-
      Testo+
      Commenta
      Stampa

      COME NOTO, NEI GIORNI SCORSI, NEL QUADRO DELL’ARTICOLATO DISPOSITIVO DI CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO DISPIEGATO DAL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI CATANZARO AL FINE DI CONTRASTARE LE CONDOTTE DI CHI, APPROFITTANDO DELL’ATTUALE SITUAZIONE EMERGENZIALE, ATTUA PRATICHE COMMERCIALI DISONESTE, LE FIAMME GIALLE DEL GRUPPO DI LAMEZIA TERME HANNO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO D’INIZIATIVA 905 MASCHERINE COMMERCIALIZZATE AL PUBBLICO A 15 OVVERO 11 EURO, A SECONDA DELLA TIPOLOGIA, CON UN RICARICO FINALE PARI AL 2142% DEL PREZZO DI MERCATO, PROCEDENDO, ALTRESÌ, ALLA DENUNCIA DI DUE IMPRENDITORI.
      LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LAMEZIA TERME HA ORA CHIESTO ED OTTENUTO, DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI, IL SEQUESTRO PREVENTIVO E L’AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA COATTIVA IMMEDIATA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CHE, STANTE L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, ASSURGONO A BENI DI PRIMA NECESSITÀ, DEPERIBILI NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO.
      LE FIAMME GIALLE, COSÌ, NELLA GIORNATA DI IERI, HANNO DATO ESECUZIONE AL DECRETO DI VENDITA COATTIVA IMMEDIATA EMESSO DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI LAMEZIA TERME, DR. SALVATORE M. CURCIO, E DAL SOST. PROC. EMANUELA COSTA, CHE HA DISPOSTO LA VENDITA A VALORE DI MERCATO DI 654 MASCHERINE A FAVORE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE-CIACCIO DI CATANZARO E LE RESTANTI 246 DEL PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO DI LAMEZIA TERME.
      UN AIUTO CONCRETO PER IL SISTEMA SANITARIO DELLA PROVINCIA: IN QUESTO PERIODO DI EMERGENZA, IN CUI LE SCORTE DI MASCHERINE SONO RIDOTTE AL MINIMO E L’APPROVVIGIONAMENTO RISULTA ASSAI DIFFICOLTOSO, É DI FONDAMENTALE IMPORTANZA PER I PRESIDI OSPEDALIERI POTER DISPORRE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA ASSEGNARE A MEDICI ED INFERMIERI PER GARANTIRE LA SALUTE PROPRIA E QUELLA DEI PAZIENTI CHE ASSISTONO, EVITANDO IL DIFFONDERSI DEL CONTAGIO.
      I CONTROLLI DELLE FIAMME GIALLE CONTINUERANNO IN TUTTA LA PROVINCIA CATANZARESE, COSÌ COME, PERALTRO, CONCORDATO IN SEDE DI COMITATO PER L’ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA PRESIEDUTO DAL PREFETTO DEL CAPOLUOGO REGIONALE, DR.SSA FRANCESCA FERRANDINO: L’ATTENZIONE È RIVOLTA A FARMACIE, PARAFARMACIE ED ALTRI ESERCIZI COMMERCIALI, OVE VENGONO COMMERCIALIZZATI ARTICOLI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (MASCHERINE, GUANTI, GEL IGIENIZZANTE ETC..), PER CONTRASTARE POSSIBILI SPECULAZIONI.
      LA GUARDIA DI FINANZA CATANZARESE, UNITAMENTE A TUTTI GLI ATTORI IN CAMPO PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA SANITARIA, ASSICURA IL CONCORSO AL MANTENIMENTO DELL’ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA, INTENSIFICANDO, NEL CONTEMPO, IL PROPRIO IMPEGNO NEL CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO.

      Condividi su Google+ Condividi su Pinterest

      Partecipa alla discussione

      Alimentarsi ConsapevolmenteVedi
      di Francesco Garritano
      AmbientiamociVedi
      di Pino Romeo
      Diario di viaggio in CalabriaVedi
      di Francesco Fontana
      L'affondoVedi
      di Luigi Longo
      L'oncologo RispondeVedi
      di Giuseppe Curigliano
      La lanterna di DiogeneVedi
      di Giuseppe Larosa
      Le ricette dello chef ZitoVedi
      di Alessandro Zito
      Le vignette di PeppafèVedi
      di Giuseppe Afeltra
      Lo Psicoterapeuta onlineVedi
      di Salvatore Panza
      Lo sportello dei dirittiVedi
      di Giovanni D'agata
      Medicina Estetica e Oncologia MammariaVedi
      di Domenico Amuso
      Sakura 2DVedi
      di Mirco Spadaro
      Scompartimento ItaliaVedi
      di Giampiero De Luca
      Sorrisi e paroleVedi
      di Natalino Russo
      Sparo a zeroVedi
      di Giovanni Cardona
      Sul lago di TiberiadeVedi
      di Don Leonardo Manuli
      Tradizioni e proverbi in CalabriaVedi
      di Vittorio Savoia
      Viaggi nella Calabria (S)conosciutaVedi
      di Antonio Riefolo
      Change privacy settings