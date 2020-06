La Uil Calabrese si stringe alla famiglia di Lello Gentile, amico e storico dirigente della nostra Orga-nizzazione sindacale. Con la dipartita di Lello Gentile si perde una figura di primo piano a partire dagli anni 80, nella storia dell’impegno sociale e del movimento sindacale calabrese. Dirigente attento e ca-pace, prima alla guida della Camera sindacale cosentina e dopo al timone della Uil fpl regionale, ha da-to un contributo importante nella crescita del consenso e l’attenzione verso l’Organizzazione in tutto il territorio calabrese.

Lello Gentile, da sempre impegnato verso le fasce più deboli della popolazione, lascia un vuoto umano di grande rilevanza. La Uil per la quale si è speso con vigore, lo riconosce e lo riconoscerà come un sindacalista vero, impegnato nel sociale e sempre in prima fila nelle rivendicazioni dei diritti delle lavo-ratrici e dei lavoratori.

I funerali si svolgeranno domani 21 giugno, alle ore 12, presso la Chiesa del Cimitero Comunale di Cosenza (Colle Mussano), ingresso monumentale.