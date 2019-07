E’ di Polistena il nuovo Presidente di Circoscrizione dei Lions Club del Distretto 108YA per la Calabria: Ettore Tigani, 51 anni, di professione Avvocato, ha ricevuto il prestigioso incarico per l’anno 2019 – 2020 dal Governatore del Distretto, che comprende le tre regioni del meridione Campania, Basilicata e Calabria, Nicola Clausi di Cosenza nel corso del Seminario Programmatico e di Formazione che si è tenuto a Cosenza il 19 e 20 luglio scorso. Il neo Presidente, che sarà alla guida dei circa 430 soci Lions facenti parte della XI Circoscrizione, formata da 18 Club distribuiti sui due capoluoghi e relative province calabresi, Reggio Calabria e Vibo Valentia, si avvarrà della collaborazione dello Staff formato dal segretario, Giuseppe Zampogna, socio del Lions Club Polistena Brutium; dal cerimoniere Achille Capria socio del Club di Nicotera; dall’officer telematico Serena Multari del Club Reggio Calabria Castello Aragonese; dall’addetto stampa e comunicazione Arianna Messineo del Club Polistena Brutium. Ettore Tigani, entrato nell’Associazione nel 2003, è stato Presidente del Club di Polistena nell’anno 2009-2010 e Presidente di Zona nell’anno sociale 2014-2015 e ha ricevuto, nel corso degli, numerosi altri incarichi Distrettuali, Circoscrizionali e di Club.

L’Avv. Ettore Tigani è convinto assertore che ogni cittadino e, soprattutto, ciascun socio di associazioni di servizio e, in particolare, del Lions Club International, la più grande associazione di servizio umanitario del mondo, presente in 212 paesi e con oltre 1,4 milioni di soci al suo attivo, oggi più che mai, deve contribuire alla crescita ed al miglioramento della Società, mirando a soddisfare i bisogni dei cittadini anche in sostituzione e/o a completamento dell’azione, spesso insufficiente, delle Istituzioni locali e centrali, mediante un’attività sinergica e nell’ottica del dialogo costruttivo.

I valori compendianti negli scopi dell’Associazione e nel codice di etica lionistica, sempre secondo il neo Presidente Tigani, altro non sono che i principi fondamentali, cui peraltro si richiamano le carte costituzionali di tutti gli Stati moderni nonché la carta fondamentale dei diritti dell’uomo, per il raggiungimento del bene comune e della buona cittadinanza nonché per il perseguimento di obiettivi socio-culturali efficaci nell’ottica dell’integrazione e dell’inclusione, della responsabilità civica e della partecipazione attiva, dell’amicizia e del dialogo, della condivisione e del rispetto delle diversità quale presupposto indefettibile per dirimere i conflitti sociali.

In consonanza con l’input dato dal Governatore Clausi nel corso del seminario di formazione con la presentazione del progetto di servizio distrettuale “Da Sud”, nel corso del quale è stato sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Unesco, i lions saranno chiamati – sostiene il Presidente Tigani – anche a promuovere e valorizzare la cultura ed i beni culturali del territorio, quale volano di produttività e di sviluppo del turismo sostenibile e, nel contempo, quale fonte di riscatto del meridione e di rilancio del Sud. Il neo presidente si sofferma, infine, sull’importanza del rispetto della legalità nella quotidianità, attraverso la predisposizione di progetti mirati al coinvolgimento delle comunità in una costante attività di informazione e formazione, con una particolare attenzione ai giovani ed al mondo della scuola. La diffusione della cultura della legalità, soprattutto tra i più giovani, rappresenta per i lions un obiettivo civico importante, in quanto bisogna fare riferimento alle nuove generazioni per portare avanti un indispensabile percorso virtuoso che ci possa condurre ad una società migliore.

In tali attività di servizio il Presidente Tigani sarà coadiuvato da quattro Presidenti di Zona, che faranno da raccordo tra lui ed i club in modo da soddisfare le diverse esigenze del territorio. I Presidenti di zona nominati sono: per la zona 24 Antonio Bruno Tassone del Club di Serra San Bruno che comprende i club di Vibo Valentia, Nicotera e Serra San Bruno; per la zona 25 Carmelo Ciappina del Club di Palmi che racchiude i club di Villa San Giovanni, Bagnara Calabra, Palmi e Gioia Tauro, per la zona 26 Giuseppe Macrì del Club di Locri che comprende i club di Polistena, Taurianova, Locri, Roccella Ionica e Monasterace; per la zona 27 Massimo Serranò del Club Reggio Calabria Reghion che racchiude i sei club presenti nella città metropolitana.