di Giuseppe Campisi

Fabrizia – Sindaci, Prefetti, Questori, Presidenti delle provincie di Reggio e Vibo, il governatore Oliverio e persino i ministri Toninelli e Salvini sono le parti istituzionali invitate a partecipare alla riunione informativa sullo stato della viabilità del comprensorio delle Serre che si terrà nella mattinata di sabato 3 agosto presso la sala consiliare del Comune di Fabrizia. A chiamare a raccolta cittadini ed autorità è stato il presidente del Comitato Indignati Speciali Domenico Demasi che con una nota ha evidenziato, ancora una volta, il forte rischio isolamento di un pezzo di Calabria che comunque lotta e non vuole arrendersi alla rassegnazione. Un incontro auspicato anche per allontanare i fantasmi di una possibile paralisi stradale anticipata da altri comitati impegnati a difendere il diritto alla mobilità di cittadini ed operatori economici delle realtà coinvolte prevista per il prossimo 12 agosto.

«Esserci è doveroso – recita l’invito diramato dal Comitato -, la presenza di ognuno di noi testimonia la disapprovazione a quanto per lungo tempo è stato perpetrato a nostro danno. La finalità di questo dibattito – continua il testo – è informare le istituzioni, ai vari livelli di competenza, dell’indignazione che si prova a percorrere le nostre “strade” e renderli consapevoli che le proteste non si placheranno fino a opportuni provvedimenti». Rigettati gli interventi spot visti più come “inutile sperpero di danaro pubblico” che come atti risolutori, il vulcanico Comitato ha organizzato per la serata di oggi presso piazza Aldo Moro una raccolta tessere elettorali ed una consegna simbolica anche delle chiavi delle abitazioni dei cittadini per rendere ancor più incisiva la protesta.