“E’ un’idea da valutare con vivo interesse quella lanciata dai professori Tonino Perna e Daniele Castrizio, due eminenti intellettuali della nostra Città, che hanno proposto un referendum popolare per sondare tra i cittadini l’ipotesi della creazione di un’unica grande Città Metropolitana dello Stretto. In questi anni, grazie all’impegno messo in campo dalle amministrazioni territoriali di Reggio Calabria e Messina, sono stati avviati decisi passi in avanti in questa direzione. Ma adesso è giunto il momento di avviare, con coraggio, una fase operativa, attraverso una spinta univoca che coinvolga le due comunità territoriali con l’obiettivo di creare un’unica entità geopolitica, con una visione strategica capace di mettere insieme risorse e peculiarità comuni di un’area caratterizzata storicamente da innumerevoli affinità e poche differenze”. Lo dichiara in una nota il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà esprimento l’interesse dell’Ente per la proposta lanciata dai due docenti reggini di un referendum per la creazione di un’unica Città Metropolitana dello Stretto.