Al peggio non c’è fine !!! Leggo la nota stampa divulgata in data odierna dall’ex consigliere comunale Mariateresa Perri e non mi stupisco affatto, anche se credevo che l’esperienza acquisita dopo lunga militanza politica e amministrativa le avesse insegnato che prima di esporsi a magre figuracce è bene informarsi.

Probabilmente, però, pur di dare cenni di vita, forse stimolata dalla mia ultima nota stampa, ha voluto cimentarsi in un intervento stampa di lode per il Commissario Prefettizio asserendo che adesso, e non con l’Amministrazione Scionti, pare davvero che “Taurianova cambia” poichè sono stati eseguiti lavori di manutenzione sulle strade cittadine.

Bene, cara Mariateresa Perri, questo in gergo calcistico si chiama autogoal o, se vuoi, errore in fase di impostazione con prezioso assist all’avversario lanciato a rete.

Difatti, cara Mariateresa Perri, devi sapere che siamo noi dell’ex maggioranza targata Scionti a voler ringraziare il Commissario Prefettizio che guida il nostro Comune e gli uffici comunali preposti, per aver eseguito i lavori di manutenzione che proprio l’Amministrazione Scionti ha programmato, finanziato e trasmessi alla SUAP provinciale per la gara d’appalto. Ti aggiungo, cara Mariateresa, che proprio a ridosso del vostro discutibile atto che ha posto fine alla gestione amministrativa ordinaria e democratica della nostra Città la SUAP ha aggiudicato i lavori.

Orsù, cara Mariateresa, concorderai con me che se questa è la verità che non potrai mai smentire, allora quel tuo affermare addirittura con enfasi che “solo adesso si vede che Taurianova cambia” dovresti correggerlo, con onestà intellettuale, in “Taurianova è cambiata e cambia” grazie all’ex Sindaco Scionti ed alla sua Amministrazione.

Mariateresa, il tuo esultare per i lavori di manutenzione, i tuoi gioiosi ringraziamenti li facciamo nostri come amministratori che hanno voluto che i lavori di che trattasi fossero eseguiti. Per questo ci pare doveroso risponderti con i dovuti e sinceri ringraziamenti.

Mariateresa, tu mi sei simpatica e perciò, in forza di qualche anno in più di anzianità anagrafica, mi sento di suggerirti per il futuro di stare bene attenta ad esultare pubblicamente per qualche altro lavoro che sarà cantierizzato. Ti informo che, ad esempio, proprio oggi sono stati aggiudicati dalla SUAP i lavori di rifacimento di diversi tratti di marciapiede, di tratti di metanizzazione nella comunità di Amato, di rifacimento tratti di fognatura obsoleti e non più funzionanti ed infine di ben 6 km di bitumazione di strade cittadine. Detti lavori erano stati posti in gara dall’Amministrazione Scionti per un importo complessivo di quasi 900.000 euro. Se per questo non vorrai ringraziare l’ex Sindaco Scionti e la sua Amministrazione ti converrà tornare al silenzio. In caso contrario noi saremo pronti a ringraziarti pubblicamente come sopra ho fatto io per tutti.

Ti informo anche che se dovessero iniziare, da qui a breve, i lavori per il completamento del Palazzetto dello Sport o i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della scuola 2° Circolo Didattico, ti converrà, anche per queste opere pubbliche, mantenere il più dignitoso silenzio poichè il merito sarà tutto dell’ex Sindaco Scionti e della sua amministrazione.

Con te, Mariateresa, chiudo questo capitolo e ti saluto affettuosamente nella certezza che tu abbia capito i miei disinteressati suggerimenti, anche se non sei stata l’unica ad aver sbagliato tempi, modi e argomenti per dimostrare di esistere.

Devo aggiungere, infatti, ad onor del vero, di aver letto in queste stesse ultime ore un particolare post pubblicato su qualche social dal classico leone da tastiera che, presumibilmente, si ritiene il Dio in terra in fatto di politica, amministrazione, coerenza, legalità, giustizia e sapere; nel post il soggetto, addirittura, ha bacchettato dei lavoratori LSU/LPU censurandoli per aver osato ringraziare pubblicamente l’ex Sindaco Scionti in virtù della loro tanto agognata e finalmente raggiunta stabilizzazione. A suo dire, l’avvenuta stabilizzazione, voluta fortemente dall’ex Sindaco Scionti, non è stata altro che un “atto dovuto”.

Bene, atteso che noi tutti Consiglieri Comunali di maggioranza, insieme al Sindaco Scionti, così come tutti i Sindaci e le amministrazioni comunali di tutta l’Italia, eravamo e siamo convinti che stabilizzare o meno detti lavoratori fosse una facoltà dell’Amministrazione Comunale e non un atto dovuto, in forza di di chissa quale immaginaria e strumentale norma, invitiamo il soggetto interessato a voler dimostrare, attraverso la citazione delle specifiche norme di legge, la veridicità del suo supposto “atto dovuto”.

Mi vien da dire in proposito che tra i tantissimi difetti che posseggo, ritengo di poter affermare, però, che mi riconosco un pregio: quando su qualsiasi argomento prevale la mia ignoranza io umilmente taccio.

Ecco, quando prevale l’ignoranza della materia trattata allora si che potremmo esigere, se non pretendere, l’unico razionale “atto dovuto” : IL SILENZIO.