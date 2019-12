ECCO IL PROGRAMMA :

Accoglienza e saluti

– Sindaco Salvatore Papalia

– Dirigenti e/o Insegnanti

*Interventi programmati*

– Presidente dell’Ente Parco nazionale dell’Aspromonte: i boschi vetusti in Aspromonte

– Comandante regionale dei Carabinieri Forestali: la tutela dei boschi

– Legambiente su la Festa dell’Albero

*Le radici dell’amicizia* :

messa a dimora di 12 alberelli, realizzata in condivisione da 2 insegnanti e 4 bambini (un insegnante e due bambini per scuola primaria) per albero, nell’area più vissuta dai bambini di S. Cristina

*La poesia del bosco* :

gioco di gruppo, a staffetta, che consente di coinvolgere tutti i circa 100 bambini (divisi in 5 squadre da 20 bambini) e gli insegnanti presenti.

*Pranzo condiviso* :

le scuole primarie di Ricadi e di S. Cristina porteranno e condivideranno il pranzo.

*L’unione fa la forza … del bosco* :

gioco collaborativo che consente di far partecipare, a ruoli alternati, tutti i bambini presenti. La finalità è far comprendere ai bambini la ricca rete di relazioni che si instaura tra gli alberi di un bosco e rende forte il bosco e ogni singolo albero che lo compone.

*Il dono dell’amicizia* :

scambio di doni tra le Scuole primarie di Ricadi e S. Cristina. Anche Legambiente lascerà in dono due targhe, una per ciascuna Scuola primaria ed una in ricordo del direttore del Parco.