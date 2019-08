Di Rosa Fameli Foti

Il 12 agosto 2019 festeggiamenti a Messignadi (Rc), dedicati al San Vincenzo Ferreri. Il comitato feste, di cui il Presidente è il parroco Don Francesco De Felice, originario di Anoia. Parla per noi un rappresentante comitato festeggiamenti San Vincenzo Ferreri il sig.Battaglia Vincenzo: <<La festa è solitamente fatta il 5 aprile, ma essendo il ritrovamento della statua in origine il 12 agosto, visto anche il gran numero degli emigranti provenienti dall’estero (Australia e Germania nonché nord Italia) la ripetiamo in estate. La curia aveva dato l’ordine di festeggiarlo solo il 5 aprile, ma da quest’anno abbiamo ottenuto di spostarla il 12 agosto. I festeggiamenti sono iniziati già 9 giorni fa, con la novena improntata sull’ambito religioso. Storicamente negli scritti ritrovati porta che la statua di San Vincenzo sia stata ritrovata intatta nel convento, subito dopo il terremoto del 1873. Noi giovani e tutta la comunitàandiamo spesso al convento a fare novene e incontri spirituali>>.

Vincenzo Ferreri, (Vicent Ferrer) nato a Valencia, 23 gennaio 1350 , morto a Vannes, 5 aprile 1419, è stato un religioso e predicatore apocalittico nativo del regno di Valencia di Spagna, appartenente all’ordine dei Domenicani. Si adoperò in modo particolare per la composizione dello scisma d’Occidente, militando nel partito benedettista fino alla revoca dell’obbedienza al “papa Luna” da parte del re d’Aragona. Fu proclamato santo da papa Callisto III nel 1455. Il comitato insieme alla cittadinanza ed il parroco ha scelto l’artista Massimo di Cataldo. A fine concerto previsti i fuochi d’artificio. Durante i festeggiamenti incontriamo un rappresentante di Radio M Calabria, Cecè Surace: << diciamo che questa sera c’è stato un afflusso enorme di persone, forse perché è la prima volta, dopo tanti anni che la festa viene fatta il 12 agosto. Il cantante è stato scelto con la soddisfazione di tutti e anche nostra. A novembre ripartiremo con il programma radiofonico M Folk Calabro e speriamo con la nuova sigla del maestro Pasquale Foti, artista palmese>>.

Massimo di Cataldo prima di salire sul palco si ferma per rilasciare qualche emozione: <<Massimo di Cataldo un artista a tutto tondo, cantautore, cantante e attore, come ti definisci?>>

<< Sono un curioso dell’espressione. La possibilità di comunicare è la cosa a cui tengo, mi piace farlo con lapossibilità di svicolarmi in tante discipline che amo, ma tutto in modo naturale>>

<< Ricordiamo i Ragazzi del Muretto, serie tv che ha avuto grande successo, cosa ricordi?>>

<< Eravamo ragazzi, ci divertivamo a sognare il futuro, un momento della vita importante che ha segnato più generazioni, una serie Cult che ricordano tanti con affetto, di cui ho curato la sigla>>

<< Sei stato più volte a Sanremo, nel 1994 vinci nella categoria cantautori, cosa ti ricordi e cosa hai provato?>>

<< Ero emozionato, molto giovane, sicuramente San Remo ti mette soggezione, un evento molto importante>>

<< Tante collaborazioni, Eros Ramazzotti, Ruggeri, Alex Baroni, cosa ti è rimasto?>>

<< Sono persone con cui ho collaborato, la cosa più bella è lavorare con persone in cui c’è un’affinità>>

<< Sei stato impegnato in associazioni no profit e umanitarie come Greenpeace e altre associazioni per la difesa dei diritti della donna in particolare, e contro tutte le discriminazioni di genere. Sei sempre impegnato in questi frangenti?>>

<<Sono sempre attento a seguire eventi del genere,situazioni in cui ci sia in primo luogo la dignità degl’esseri umani, è importante dare il proprio contributo>>

<< Ti abbiamo visto in tv ultimamente con Tale e Quale show, Ora e mai più, ci torneresti volentieri?>>

<< Si certo, lo rifarei assolutamente! la musica per me è fondamentale, dove c’è musica e la possibilità di cantare lo faccio volentieri>>.