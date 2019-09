Riceviamo e pubblichiamo

Al Presidente della Regione

On. Mario Oliverio

Al Presidente del Consiglio Regionale

On. Nicola Irto

Al Consigliere Regionale

delegato On. Mauro D’acri

Ai Consiglieri Regionali

Al Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura

Dott. Giacomo Giovinazzo

Al Dirigente dell’ U.O.A.

Alle Organizzazioni Professionali

Coldiretti, Confagricoltura, CIA, COPAGRI

Egregio Presidente,

dobbiamo purtroppo segnalarLe come sussistano ad oggi evidenti disparità di trattamento tra gli operai idraulico forestali impiegati in Calabria Verde da una parte e quelli inquadrati nei Consorzi di Bonifica dall’altro. Si tratta non di una situazione episodica, ma purtroppo di un aggravamento di quanto da noi già segnalato in precedenza, per cui molti operai e le loro famiglie non riescono ad avere certezza dello stipendio mensile. Questo, come già anticipato, non sembra avvenire per i pochi “privilegiati” che lavorano presso Calabria Verde. Le chiediamo, fatte le opportune verifiche su eventuali responsabilità, di voler eliminare questa “anomalia” restituendo dignità e diritti a questi lavoratori. La nostra organizzazione sindacale comunque non assisterà passivamente al permanere di queste “discriminazioni” mettendo in campo tutte le azioni consentite a tutela dei lavoratori.

Il Segretario Generale

Giuseppe Martorano