FILA richiama due set di colori cosmetici

FILA ha richiamato due set di colori cosmetici per trucchi speciali e maschere intorno agli occhi con particolari dettagliati. I set coinvolti sono le confezioni da 6 OMBRETTI GIOTTO MAKE UP CLASSIC Cod. 470100 (cod ean 8000825470103) e 6 OMBRETTI GIOTTO MAKE UP GLAMOUR Cod. 471100 (cod ean 8000825471100). L’avviso è stato diffuso dal supermercato Gros Cidac: Con la presente vi invitiamo a ritornarci le confezioni oggi giacenti presenti presso i vostri magazzini e negozi, identificate con i codici in oggetto: 470100 ( ean prodotto 8000825470103) e 471100 ( ean prodotto 8000825471100). Abbiamo la necessità, a titolo precauzionale, di verificare i lotti dei singoli ombretti contenuti nelle confezioni e, trattandosi di due articoli oggi fuori produzione, provvederemo a emettere nota di credito per il valore della merce resa.Con l’occasione vi informiamo che, a partire dal mese di settembre, sarà disponibile la nuova linea di ombretti e matite Giotto Make UP, completamente rivista e rinnovata. Restiamo a disposizione per chiarimenti e con l’occasione porgiamo i nostri migliori saluti”. I set interessati dal richiamo sono stati prodotti da FILA Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.. A scopo precauzionale, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si raccomanda di non utilizzare i set di ombretti segnalati e riportarli al punto vendita d’acquisto.