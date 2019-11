Filippo Lazzaro è il nuovo commissario del circolo di Taurianova del partito dei Fratelli D’Italia. Il partito della Meloni rafforza il progetto politico con l’ingresso del consigliere comunale eletto nella lista “Impresa Calabria” alle ultime elezioni amministrative di Taurianova. Fdl nella città pianigiana fino ad oggi era retto da Aldo De Leo ,che in questi anni ha costruito le basi per un partito radicato nel territorio cittadino. La nomina di Lazzaro trova l’approvazione di Aldo De Leo oltre che di tutti gli iscritti del circolo locale “Bruno Rampelli”. Dagli storici appartenenti al partito locale c’è il massimo sostegno al nuovo commissario per rafforzare il movimento in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio 2020.