Il risultato ottenuto a Taurianova da Fratelli d’Italia è lusinghiero e soprattutto inconfutabile: con circa 700 voti (11,95%) il partito dimostra di essere anche nel nostro territorio sempre di più in forte ascesa, e ciò non può che rendere felice chi crede nel progetto dell’On. Giorgia Meloni.

Nella qualità di commissario della locale sezione e componente dell’esecutivo provinciale, desidero innanzitutto esprimere un sincero e sentito ringraziamento, nonché la mia profonda gratitudine a tutti i nostri elettori per la fiducia data votando FDI. Un plauso va a tutti i militanti che in questi mesi con impegno e dedizione hanno permesso a FDI di continuare crescere, assieme ai quali facciamo un grande in bocca al lupo ai due neo consiglieri regionali eletti, Domenico Creazzo e Giuseppe Neri, che saranno certamene un importante punto di riferimento.

Una nuova stagione di sfide ci aspetta, prima fra tutte quella delle elezioni del consiglio comunale della nostra Città, dove Fratelli d’Italia sarà sicuramente protagonista per il raggiungimento di un unico obiettivo che ci auspichiamo faccia convergere le migliori forze: la buona amministrazione di TAURIANOVA!

Colgo l’occasione per invitare tutte le componenti politiche del centro-destra, nonché le realtà della società civile che operano sul territorio ad un proficuo confronto con l’obiettivo di offrire ai Taurianovesi una proposta unitaria e democratica in grado di ridare fiducia ai cittadini