Sono grato e accolgo con immenso piacere la nomina a commissario cittadino di “Fratelli d’Italia”. Ringrazio per la fiducia che il partito ha riposto in me nella persona dell’on. Edmondo Cirielli, segretario questore della Camera dei Deputati e Commissario nella provincia di Reggio Calabria.

Affronterò questa nuova avventura politica che mi vedrà impegnato in prima persona di essere soprattutto al servizio dei cittadini e della città per le nuove sfide che si presenteranno davanti.

La nomina da me ricevuta è soprattutto frutto del mio impegno e della mia passione per il bene comune.

La mia passione sarà al servizio di tutta la città la quale dovrà essere tutelata da disastri che la stanno martoriando per favorire la rinascita che merita nel territorio pianigiano.