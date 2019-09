Mimmo Lucano può tornare a Riace. L’ex sindaco di Riace, da quasi un anno costretto a vivere lontano dal Paese che ha amministrato per 15 anni, nei giorni scorsi ha visto muoversi la società civile, con una raccolta firme con la quale in molti hanno chiesto di lasciarlo tornare a casa per riabbracciare il padre 94enne, gravemente malato. Ma a riaprirgli le porte del piccolo borgo, come raccontato dalla giornalista Simona Musco sulla testata “ildubbio.news”, è stato il Tribunale di Locri, che questa mattina ha accolto l’ennesima istanza avanzata dai legali di Lucano, Antonio Mazzone e Andrea Daqua. Nei mesi scorsi l’ex sindaco si era visto più volte negare l’autorizzazione a rientrare a Riace, con due diversi provvedimenti del Riesame che avevano decretato la pericolosità di Lucano, troppo influente da poter essere lasciato libero di scorrazzare a Riace. Ma a sottolineare le crepe nell’impianto accusatorio era già stata la Cassazione, che a febbraio aveva messo fortemente in discussione le ragione che hanno spinto i giudici a firmare il divieto di dimora.