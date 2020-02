La Polizia Locale nella giornata di oggi ha messo a segno un’atra importante operazione in materia di polizia commerciale. Grazie infatti a specifici servizi organizzati nell’ambito del progetto focus n’drangheta, personale del servizio operativo è riuscito ad individuare e sequestrare una cospicua quantità di merce contraffatta. Per la precisione 644 pezzi tra CD, scarpe, borse ed abbigliamento sportivo recanti i marchi delle più prestigiose griffe tra le quali Luois Vuitton, Prada, Adidas, Chanel, Nike. La merce posta in vendita da due extracomunitari, è stata abbandonata dagli stessi che avvedendosi dei controlli, sebbene svolti dagli operatori in abiti civili, si davano a precipitosa fuga. Il bottino è stato recuperato e sottoposto a sequestro penale a disposizione dell’autorità giudiziaria. E sempre nella giornata di oggi il servizio infortunistica ha denunciato alla locale Procura della Repubblica un giovane reggino che nel mese di gennaio era stato coinvolto in un incidente stradale. Dalle analisi tossicologiche il giovane è risultato essere in stato di ebbrezza alcolica con un tasso sette volte superiore ai limiti di legge. È risultato altresì in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, e privo di patente perché revocata. I controlli della polizia locale proseguiranno senza sosta a tutela dei consumatori, della libera concorrenza e della sicurezza della circolazione veicolare.